Лавров обсудил с Чавушоглу финальные аспекты организации Конгресса сирийского нацдиалога
«В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29—30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия», — отмечается на странице ведомства в Facebook.
В сообщении также сказано, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи.