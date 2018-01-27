Лавров обсудил с Чавушоглу финальные аспекты организации Конгресса сирийского нацдиалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с о своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу финальные аспекты организации и проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, сообщает пресс-служба российского МИД.

«В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29—30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия», — отмечается на странице ведомства в Facebook.

В сообщении также сказано, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи.