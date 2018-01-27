Де Мистура приедет в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога

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Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в Конгрессе национального сирийского диалога в Сочи.

«Генеральный секретарь ООН после брифинга Стаффана де Мистуры, принимая во внимание заявление России, что результаты Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29—30 января будут переданы в Женеву в качестве вклада в процесс межсирийского урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, принял решение принять приглашение от России и послать своего представителя в Сочи на конгресс», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил де Мистуру представителем ООН в Сочи.

Ранее сообщалось, что де Мистура ожидает ответа Гутерреша по поводу возможного участия в Конгрессе национального сирийского диалога в Сочи.

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