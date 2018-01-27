Де Мистура ожидает решения Гутерреша об участии ООН в Конгрессе по Сирии в Сочи
«Генсек ООН будет проинформирован сегодня вечером о проходивших в Вене обсуждениях и потом примет решение, каков будет ответ ООН на предложение принять участие в нём (Конгрессе в Сочи. — RT)», — цитирует де Мистуру РИА Новости.
В свою очередь глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Сергей Вершинин выразил надежду на положительный ответ Антониу Гутерреша.
Ранее Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции сообщил о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.