ВКП оппозиции сообщил о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи

Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Об этом сообщил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) в Twitter.

«Переговорный орган революционных сил и оппозиции Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января», — говорится в сообщении. Ранее представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди сообщил, что решение об участии в Конгрессе будет принято днём 27 января.