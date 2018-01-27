ВКП оппозиции сообщил о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи

Короткая ссылка
Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Об этом сообщил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) в Twitter.

«Переговорный орган революционных сил и оппозиции Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди сообщил, что решение об участии в Конгрессе будет принято днём 27 января.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ближний Восток Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru