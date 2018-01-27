ВКП оппозиции сообщил о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи
Сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Об этом сообщил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) в Twitter.
«Переговорный орган революционных сил и оппозиции Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди сообщил, что решение об участии в Конгрессе будет принято днём 27 января.
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