В оппозиции Сирии сообщили, когда примут решение об участии в Конгрессе нацдиалога

Решение об участии сирийской оппозиции в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи ещё не принято. Об этом заявил представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

«Завтра будет пресс-конференция главы СКП, и он сообщит о решении по участию в Сочи», — цитирует аль-Ариди РИА Новости.

Ранее представитель астанинской платформы рассказал о темах Конгресса.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудили подготовку к Конгрессу.