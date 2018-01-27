В оппозиции Сирии сообщили, когда примут решение об участии в Конгрессе нацдиалога

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Решение об участии сирийской оппозиции в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи ещё не принято. Об этом заявил представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

«Завтра будет пресс-конференция главы СКП, и он сообщит о решении по участию в Сочи», — цитирует аль-Ариди РИА Новости.

Ранее представитель астанинской платформы рассказал о темах Конгресса.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудили подготовку к Конгрессу.

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