Представитель астанинской платформы рассказал о темах Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Представитель астанинской политической платформы Махмуд аль Афанди в беседе с RT рассказал о темах, которые будут обсуждаться в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Аль Афанди отметил, что основные темы предстоящих переговоров — вопросы Конституции и выборов в Сирии.

«В Сочи будут обсуждаться только вопросы Конституции и выборов... Что касается Конституции, то будет обсуждаться вопрос создания конституционного комитета. Это, конечно, будет способствовать женевскому процессу», — уточнил аль Афанди.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в телефонном разговоре обсудили подготовку Конгресса сирийского национального диалога.