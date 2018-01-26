Представитель астанинской платформы рассказал о темах Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Представитель астанинской политической платформы Махмуд аль Афанди в беседе с RT рассказал о темах, которые будут обсуждаться в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Аль Афанди отметил, что основные темы предстоящих переговоров — вопросы Конституции и выборов в Сирии.

«В Сочи будут обсуждаться только вопросы Конституции и выборов... Что касается Конституции, то будет обсуждаться вопрос создания конституционного комитета. Это, конечно, будет способствовать женевскому процессу», — уточнил аль Афанди.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в телефонном разговоре обсудили подготовку Конгресса сирийского национального диалога.

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