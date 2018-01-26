Представитель астанинской платформы рассказал о темах Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
Аль Афанди отметил, что основные темы предстоящих переговоров — вопросы Конституции и выборов в Сирии.
«В Сочи будут обсуждаться только вопросы Конституции и выборов... Что касается Конституции, то будет обсуждаться вопрос создания конституционного комитета. Это, конечно, будет способствовать женевскому процессу», — уточнил аль Афанди.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в телефонном разговоре обсудили подготовку Конгресса сирийского национального диалога.