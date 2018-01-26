Лавров и де Мистура обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в телефонном разговоре обсудили подготовку Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«В ходе беседы подробно обсуждалась подготовка Конгресса сирийского национального диалога, открывающегося 29 января в Сочи», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что с российской стороны было вновь подтверждено особое значение этого мероприятия «для активизации успешного продвижения политического урегулирования сирийского кризиса в полном соответствии с параметрами, закреплёнными в резолюции СБ ООН №2254».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога и реализацию Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведение Конгресса сирийского нацдиалога продвижением в сторону политического урегулирования ситуации в Сирии.

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