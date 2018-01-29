«Контуры будущего»: смогут ли договориться участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи

В Сочи начал работу Конгресс сирийского национального диалога. На форум прибыли представители власти и оппозиции САР, а также делегаты от сирийских этнических и религиозных групп. Конгресс будет проходить при участии спецпосланника Генсека ООН Стаффана де Мистуры и наблюдателей от ведущих мировых держав. По мнению организаторов форума, его главная задача — достижение договорённостей между представителями всех политических сил Сирии. О перспективах межсирийского консенсуса — в материале RT.

Установление мира

В Сочи в понедельник начал свою работу Конгресс сирийского национального диалога, который продлится два дня. Представители различных политических сил страны прибыли в Россию, чтобы обсудить пути национального примирения и окончания гражданской войны. Одна из основных задач, стоящих перед форумом, — создание комиссии по разработке новой сирийской конституции. Инициатором проведения конгресса стал президент России Владимир Путин, озвучивший эту идею на Валдайском форуме, проходившем в Сочи в октябре 2017 года.

«Делегатам будет предоставлена возможность выступить и изложить свою позицию, как они в реальности видят продвижение и установление мира в этой стране», — отметил в интервью RT спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Приглашения принять участие в конгрессе получили более 1600 делегатов от различных движений и национальных групп Сирии. Кроме арабов там будут курды, езиды, туркоманы, ассирийцы, армяне, друзы, а также черкесы, чеченцы и абхазы. В переговорах участвуют посланцы «московской» и «астанинской» групп сирийской оппозиции, представители других оппозиционных групп, сложившие оружие бывшие лидеры незаконных вооружённых формирований, а также делегаты легальных оппозиционных партий Сирии, правящей партии «Баас» и сирийского правительства.

«Приглашения рассылались не только группам с учётом религиозной, этнической принадлежности, но и на индивидуальной основе. Это касается в том числе курдского представительства», — отметил Лаврентьев.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

РИА Новости

По словам члена политического отдела оппозиционной Социал-националистической партии Сирии Тарика Аль-Ахмада, очевидно, что прибывшие делегации представляют сирийский народ.

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«Приехали представители сирийской оппозиции, которая находится как в Сирии, так и за её пределами, силы, выступающие за проведение реформ в стране, представители всех партий и гражданского общества. Они все выступают от имени сирийского народа, — заявил в интервью RT Тарик Аль-Ахмад. — Эта встреча станет ответом тем, кто препятствует процессу по разрешению ситуации в САР. Те, кто прибыл сюда на конгресс, — именно они будут определять судьбу Сирии, а не другие страны, такие как США и члены ЕС».

По мнению лидера движения «Путь мирных перемен» Фатеха Джаммуса, у формата Сочи есть все шансы сыграть позитивную роль в урегулировании сирийского конфликта.

«Если сочинский формат сможет стать национальной платформой, он принесёт свои плоды», — заявил он в беседе с RT.

Конгресс сирийского национального диалога — важное событие и для Сирии, и для мира в целом, считает старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Безусловно, это новый этап в процессе политического урегулирования — в конгрессе принимают участие члены самых разных этнических и конфессиональных групп», — заявил Долгов в интервью RT.

Международный аспект

Помимо представителей внутрисирийских политических сил в качестве наблюдателей на переговоры в Сочи приглашены основные внешнеполитические игроки, так или иначе заинтересованные в происходящем в Сирии, включая всех постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобританию, Францию, Китай), арабских соседей Сирии (Ливан, Ирак, Иран), а также Египет и Саудовскую Аравию.

По словам спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, приглашения подтверждены всеми наблюдателями.

«То, что ведущие страны мира согласились направить в Сочи своих представителей, — это очень хороший сигнал», — подчеркнул он.

Сочи приветствует делегатов Конгресса сирийского национального диалога

РИА Новости

12 января, накануне проведения форума, США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Иордания подготовили свой план реформ в Сирии, предусматривавший ослабление центральной власти и децентрализацию страны. Официальный Дамаск отверг это предложение и назвал его попыткой подорвать как Женевский процесс, так и Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. В свою очередь, ориентирующийся на Саудовскую Аравию Сирийский комитет по переговорам отказался направлять своих представителей в Сочи.

«Это люди, давно живущие за пределами САР и спонсируемые Эр-Риядом. По большому счёту на процессе урегулирования их отсутствие почти не сказывается. Но их поддерживает Запад, считая представителями сирийского общества. Они участвуют в Женевских переговорах, и это одна из причин, по которым в этом процессе нет прогресса», — пояснил Долгов.

По словам эксперта, не исключено, что в ходе Конгресса сирийского национального диалога из среды оппозиции будут выдвинуты какие-то новые фигуры, которые будут участвовать и в Женевских переговорах.

«Нам очень жаль, что руководство сирийской объединённой оппозиции, которая участвовала в переговорах в Вене под руководством Стаффана де Мистуры, сделало заявление о своём нежелании принимать участие в конгрессе, — заявил Лаврентьев. — Но часть сирийской объединённой оппозиции приехала на индивидуальной основе».

Среди них, по словам Лаврентьева, представители как «московской», так и «каирской» и «эр-риядской» групп оппозиции.

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Reuters

Особую роль в организации форума сыграла тройка стран — Россия, Турция и Иран. Окончательный список приглашённых был согласован Москвой, Анкарой и Тегераном 19—20 января 2018 года. Три страны будут представлены в Сочи делегациями высокого уровня. Ожидается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Конституция и децентрализация

«Одной из целей конгресса является отбор кандидатов для участия в работе комиссии по обсуждению Конституции. Это очень важно, потому что именно этот вопрос мы собираемся передать в соответствии с резолюцией СБ ООН №2254 для дальнейшей имплементации Стаффану де Мистуре», — отметил в интервью RT Александр Лаврентьев.

По его словам, 29 января 2018 года должны состояться предварительные консультации со Стаффаном де Мистурой.

Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура

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© Xu Jinquan

Задача политического урегулирования кризиса в Сирии была обозначена более двух лет назад — 18 декабря 2015 года, в момент принятия резолюции Совбеза ООН №2254.

«Эта резолюция определила способ урегулирования конфликта и инструменты, с помощью которых возможен переход к будущей форме государственного устройства. Новое государство должно представлять интересы сирийцев, быть демократическим, плюралистическим, светским и основываться на принципе законности», — отметил в интервью RT доктор Мухаммад Халед аль-Шакир, представитель движения «Сирийское завтра».

Однако, по словам сирийского оппозиционера, конфликт и попытки исламистов интерпретировать в свою пользу резолюцию ООН не давали выполнить её и начать политический процесс.

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«Возможно, будет достигнут какой-то консенсус между сирийскими вооружёнными группировками и правительственной стороной», — считает Долгов.

Но, по словам эксперта, этот процесс осложняется тем, что за многими оппозиционными группами стоят внешние силы, которые заинтересованы не в урегулировании, а в продвижении собственных интересов.

«Решение вопросов, касающихся формы политического устройства сирийского государства, зависит от консенсуса, который будет выработан самими сирийцами. Сейчас они направляются в Сочи, чтобы принять участие в Конгрессе национального диалога. Я не стану называть это мероприятие конгрессом режима и оппозиции. Это конгресс сирийских общественных сил, которые изберут и определят состав конституционной комиссии. Задача этой комиссии будет заключаться в том, чтобы очертить контуры будущего сирийского государства», — считает аль-Шакир.

По словам эксперта, существуют международные гарантии и положения о порядке проведения политического процесса.

«В четвёртом пункте резолюции №2254 Совбеза ООН говорится о создании полновластного, инклюзивного, с участием и правительства, и оппозиции светского правительства», — сказал аль-Шакир.

Он отметил, что одной из наиболее важных тем, которые обсудят на Конгрессе сирийского национального диалога, будет децентрализация страны, предоставление больших полномочий местным властям, что позволит лучше учитывать интересы конкретных этнических и религиозных общин, проживающих в Сирии.

«Когда мы говорим о децентрализации власти в Сирии, нам следует исходить из потребностей сирийского народа. Возможно, если сравнивать децентрализацию и федерализацию, для сирийского народа децентрализация окажется более предпочтительной. Сирия — плюралистическое государство с национальной, этнической и религиозной точек зрения», — заявил в беседе с RT представитель «астанинской» группы сирийской оппозиции Абдулджалил аль-Саед.

Продолжение диалога

«Россия — преданная и дружественная для Сирии страна. Надеемся, что нам удастся достичь положительных результатов в ходе этого конгресса. Безусловно, одного или двух дней будет недостаточно, чтобы решить все насущные проблемы, но в любом случае это лучше, чем ничего. Считаю, что этот формат — движение вперёд», — оценил перспективы диалога в Сочи в интервью RT член Национального собрания Сирии Тариф Котраш.

Мухаммад Халед аль-Шакир, в свою очередь, считает, что Конгресс сирийского национального диалога «дополнит и ускорит Женевский процесс».

По словам Лаврентьева, делегатам конгресса будет предложено обсудить заключительное заявление и обращение к ООН и международному сообществу по оказанию помощи в восстановлении страны.

«Мы рассчитываем, что атмосфера конгресса будет конструктивной, позитивной и какие-то возможные провокации накануне и в ходе мероприятия не повлияют на её результаты», — отметил представитель России.

«Сам факт проведения Конгресса сирийского национального диалога — уже успех и позитивное событие», — отмечает Долгов.

Однако, по словам эксперта, ожидать, что по итогам форума будут приняты какие-то совместные решения, которые сразу продвинут политическое урегулирование, всё же не стоит.

«Возможно, Сочи станут новой площадкой для переговорного процесса, — всё зависит от того, насколько успешно пройдёт конгресс», — подчёркивает Долгов.

По мнению политолога-востоковеда Каринэ Геворгян, следует воздержаться как от сугубо оптимистичных, так и пессимистичных прогнозов.

«Очень многим участникам процесса было понятно, что исключать возникновение новых дестабилизирующих факторов в Сирийской Арабской Республике нельзя», — отметила эксперт.

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Как считает Геворгян, сейчас серьёзное давление на обстановку в Сирии оказывают события в Африне, которые вносят в ситуацию определённую нервозность.

Политолог отмечает, что, помимо официальных договорённостей и заявлений, на таких мероприятиях очень важна возможность провести кулуарные переговоры, достичь взаимопонимания в неформальной обстановке.

«Это тоже очень важно и оказывает влияние на политический процесс, возможно, отложенное», — подчёркивает Геворгян.

По её мнению, конгресс, скорее всего, будет собираться и в будущем.

«На мой взгляд и на взгляд астанинской политической платформы, которую я представляю, конференция в Сочи — это важный шанс добиться мира в Сирии, — считает Абдулджалил аль-Саед. — Россия в силах принудить к миру, поскольку она имеет контакты с самыми различными сторонами и способна обязать их следовать по этому пути. Сочи — это шанс установить мир, возможность для сирийцев встретиться друг с другом для конструктивного диалога и зародить надежду в сердцах сирийских граждан».