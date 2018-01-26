«Вышли из контролируемой США зоны»: в Сирии в районе Эт-Танф уничтожены пять боевиков

Группы боевиков, которые базируются на подконтрольной Соединённым Штатам сирийской территории, в ближайшее время планируют теракты и диверсии в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр эз-Зор, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Таким образом они намерены сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, которые уничтожают котёл с террористами в Идлибе. При этом, по данным Министерства обороны РФ, США формируют вооружённую «оппозицию» из бойцов террористических формирований. Ранее, как отмечается, сирийское народное ополчение уничтожило пять боевиков, совершивших прорыв из зоны, подконтрольной американской коалиции. У них обнаружены средства радиоэлектронной борьбы европейского производства, а также стрелковое оружие. О срыве мирного процесса в Сирии — в материале RT.

В ближайшее время в Сирии группа боевиков совершит прорыв из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в распоряжение RT.

«По свидетельствам сирийских беженцев, которым удаётся выйти из контролируемой США зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв... групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении», — говорится в пресс-релизе.

Согласно информации военных, боевики планируют диверсионно-террористические акты в ряде провинций Сирии.

«Главной задачей террористических групп определено проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению котла с террористами «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб», — отмечается в сообщении.

Поврежденные здания в сирийском городе Дараа

Reuters

© Alaa al-Faqir

В Центре по примирению враждующих сторон полагают, что подобная активность свидетельствует об участии США в подготовке боевиков.

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«Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлечённость США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских** группировок всех мастей подконтрольную себе «вооружённую оппозицию» для срыва мирного процесса в Сирии», — говорится в пресс-релизе.

«Огонь на поражение»

Кроме того, российские военные рассказали о передвижениях колонны боевиков, обнаруженной в пустыне сирийским военным патрулём в ходе проверки периметра зоны блокирования в районе Эт-Танф.

Внедорожники боевиков, как сообщается, двигались в направлении сирийско-иракской границы. Машины были оснащены тяжёлыми пулемётами.

«Бойцы отряда народного ополчения «Дамаск», направленного для усиления частей 3-й танковой дивизии сирийских войск, выполняющих задачи по пресечению выхода боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф, открыли огонь на поражение», — заявили в Центре примирения.

По их данным, в результате были уничтожены пять боевиков, которые передвигались в двух внедорожниках. Одному автомобилю удалось скрыться — он вернулся обратно в зону Эт-Танф.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ**», — говорится в сообщении.

Также в машинах террористов были обнаружены флаги и эмблемы одной из группировок, боевики которой «проходят подготовку в тренировочном лагере у населённого пункта Эт-Танф под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими «Новой сирийской армии».

Американские военные в Сирии

Reuters

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Ранее в интервью «Комсомольской правде» глава Генштаба России Валерий Герасимов уже говорил, что Министерство обороны РФ располагает сведениями о подготовке террористов на базе США в Сирии.

«По данным космической и других видов разведки, на ней (базе. — RT) находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил Герасимов.

Генерал отметил, что база очень выгодно расположена — на границе Сирии, Иордании и Ирака. По его словам, на ней американцы ведут подготовку боевиков ИГ.

При этом глава Генштаба подчеркнул, что Эт-Танф — не единственная база Соединённых Штатов, используемая для подобных целей. Помимо неё есть лагерь на северо-востоке сирийской республики под названием «Шаддади», провинция Эль-Хасака. О ней также ранее сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон.

«По информации возвращающихся в освобождённые от ИГИЛ районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — говорилось в сообщении от 16 декабря.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.