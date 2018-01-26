«Вышли из контролируемой США зоны»: в Сирии в районе Эт-Танф уничтожены пять боевиков
- AFP
В ближайшее время в Сирии группа боевиков совершит прорыв из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в распоряжение RT.
«По свидетельствам сирийских беженцев, которым удаётся выйти из контролируемой США зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв... групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении», — говорится в пресс-релизе.
Согласно информации военных, боевики планируют диверсионно-террористические акты в ряде провинций Сирии.
«Главной задачей террористических групп определено проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению котла с террористами «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб», — отмечается в сообщении.
- Поврежденные здания в сирийском городе Дараа
- Reuters
- © Alaa al-Faqir
В Центре по примирению враждующих сторон полагают, что подобная активность свидетельствует об участии США в подготовке боевиков.
«Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлечённость США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских** группировок всех мастей подконтрольную себе «вооружённую оппозицию» для срыва мирного процесса в Сирии», — говорится в пресс-релизе.
«Огонь на поражение»
Кроме того, российские военные рассказали о передвижениях колонны боевиков, обнаруженной в пустыне сирийским военным патрулём в ходе проверки периметра зоны блокирования в районе Эт-Танф.
Внедорожники боевиков, как сообщается, двигались в направлении сирийско-иракской границы. Машины были оснащены тяжёлыми пулемётами.
«Бойцы отряда народного ополчения «Дамаск», направленного для усиления частей 3-й танковой дивизии сирийских войск, выполняющих задачи по пресечению выхода боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф, открыли огонь на поражение», — заявили в Центре примирения.
По их данным, в результате были уничтожены пять боевиков, которые передвигались в двух внедорожниках. Одному автомобилю удалось скрыться — он вернулся обратно в зону Эт-Танф.
«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ**», — говорится в сообщении.
Также в машинах террористов были обнаружены флаги и эмблемы одной из группировок, боевики которой «проходят подготовку в тренировочном лагере у населённого пункта Эт-Танф под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими «Новой сирийской армии».
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- Reuters
- © Rodi Said
Ранее в интервью «Комсомольской правде» глава Генштаба России Валерий Герасимов уже говорил, что Министерство обороны РФ располагает сведениями о подготовке террористов на базе США в Сирии.
«По данным космической и других видов разведки, на ней (базе. — RT) находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил Герасимов.
Генерал отметил, что база очень выгодно расположена — на границе Сирии, Иордании и Ирака. По его словам, на ней американцы ведут подготовку боевиков ИГ.
При этом глава Генштаба подчеркнул, что Эт-Танф — не единственная база Соединённых Штатов, используемая для подобных целей. Помимо неё есть лагерь на северо-востоке сирийской республики под названием «Шаддади», провинция Эль-Хасака. О ней также ранее сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон.
«По информации возвращающихся в освобождённые от ИГИЛ районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — говорилось в сообщении от 16 декабря.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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