«Их задача — дестабилизировать обстановку»: российский Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии

Соединённые Штаты используют одну из своих баз в Сирии для подготовки террористов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По словам генерала, сведения о нахождении там боевиков были получены разведкой. В Минобороны и раньше указывали на подготовку экстремистов американскими военными специалистами, однако в США эти обвинения отвергали. Как подчёркивают эксперты, американцам невыгодно полное уничтожение террористов в арабской республике.

Американские военные на своей базе Эт-Танф в сирийской провинции Хомс занимаются подготовкой террористов. Об этом kp.ru сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что сведения о боевиках были получены разведкой.

«По данным космической и других видов разведки, на ней (базе. — RT) находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил Герасимов.

Генерал отметил, что у базы весьма выгодное расположение — на границе Сирии, Иордании и Ирака. На ней находят укрытие экстремисты из различных группировок, но чаще всего это приверженцы «Исламского государства»*. Под руководством американских инструкторов они всего лишь меняют своё название, однако цели их остаются прежними, отметил Герасимов.

«Это фактически ИГИЛ. Но после проведённой с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие. Их задача — дестабилизировать обстановку», — сказал начальник Генштаба.

Первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов

РИА Новости

По его словам, Эт-Танф — не единственная база Соединённых Штатов, используемая для этих целей. Помимо неё есть лагерь на северо-востоке сирийской республики под названием Шаддади, провинция Эль-Хасака. О ней ранее сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон.

В Центре отмечали, что подготовку боевиков представители США ведут уже более полугода.

«По информации возвращающихся в освобождённые от ИГИЛ районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — говорилось в сообщении от 16 декабря.

Подчёркивалось, что основной костяк экстремистов составляют боевики ИГ (более 400 человек), которые смогли сбежать из Ракки в октябре нынешнего года. Стоит отметить, что факт содействия боевикам со стороны американцев был подтверждён и расследованием британского телеканала BBC.

Эксперты отмечают, что «исход» террористов из города во всеоружии выглядел более чем странно, особенно на фоне майских заявлений главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который подчёркивал, что борьба с ИГ — это война на уничтожение.

«Мы не допустим того, чтобы иностранные боевики выжили в боях, чтобы вернуться в Европу, Америку, Азию и Африку. Мы им этого не позволим», — говорил он.

Помимо беглецов из Ракки, в Шаддади также нашли прибежище и террористы из Дейр эз-Зора, Абу-Кемаля и с восточных территорий Евфрата.

«Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками», — сообщали в российском Центре примирения.

«США не заинтересованы в уничтожении ИГ»

Как поясняли RT эксперты, Соединённым Штатам невыгодно полное уничтожение террористов в САР, ведь тогда некому будет вести борьбу против правительства Башара Асада и проводить нужную Вашингтону политику.

«США не заинтересованы в уничтожении террористов ИГ, потому что с их помощью они манипулируют различными деятелями для достижения своих целей... Какие у них были цели в Сирии, такие и остались. А именно — свержение Башара Асада, так как он не является американской марионеткой, и недопущение существования Сирии как самостоятельного государства. Ну и американское присутствие в регионе с целью пополнения своих нефтяных запасов и манипуляции различными государствами в своих интересах», — отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Если в стране не будет полезных Вашингтону сил, то ему придётся обдумывать пути собственного входа на военную сцену в САР, подчёркивал депутат.

AFP

«Добровольно сдаются в плен»

О пособничестве США сирийским террористам в России заявляли уже неоднократно. При этом обвинения в адрес Вашингтона подкреплялись доказательствами. Так, в ноябре ВКС с помощью беспилотников удалось сделать фото, на которых видно, как боевики отступают из города Абу-Камаль при полном бездействии коалиционных сил. Командование международного контингента на все обращения российских военных с просьбой посодействовать в уничтожении колонн боевиков отвечало категорическим отказом. Свою позицию американцы, руководящие операцией в САР, объясняли тем, что экстремисты «добровольно сдаются в плен».

В сентябре Минобороны России опубликовало снимки, на которых, как заявили в ведомстве, запечатлено расположение спецназа США в пунктах, оборудованных боевиками «Исламского государства».

Помимо этого на некоторых снимках видно, как американские военные обеспечивают проход лояльных им Сирийских демократических сил через боевые порядки ИГ.

Несмотря на это, в США продолжают заявлять, что их главная задача в Сирии — борьба с терроризмом. Однако от более тесного сотрудничество с российскими военными, которые находятся в САР с теми же целями, в Вашингтоне отказываются.

В частности, как отметил Герасимов, все «предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов натыкались на непонимание, на отказ» с американской стороны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.