Путин заявил, что Конгресс национального диалога призван сплотить народ Сирии

Конгресс сирийского национального диалога призван сплотить народ Сирии. Об этом говорится в послании российского лидера Владимира Путина участникам и гостям форума.

Послание зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

«Форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооружённого конфликта, унёсшего жизни сотен тысяч людей, вынудивший миллионы граждан покинуть свою родину», — говорится в послании.

Также отмечается, что благодаря конгрессу «предоставляется хорошая возможность вернуться к мирной, нормальной жизни» в САР.

«Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день созданы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии», — зачитал послание президента Лавров.

Российский лидер также подчеркнул, что только сирийский народ может определять будущее своей страны.

«Совместно с партнёрами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии, мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны», — говорится в послании.

Ранее в Сочи состоялось официальное открытие Конгресса сирийского нацдиалога.