В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога

Официальное открытие Конгресса сирийского национального диалога состоялось в Сочи после задержки, связанной с ожиданием участников, передаёт РИА Новости.

Открыл мероприятие спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Отмечается, что в главный медиацентр прибыл спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ранее в МИД России объяснили задержку открытия Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.