В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога

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Официальное открытие Конгресса сирийского национального диалога состоялось в Сочи после задержки, связанной с ожиданием участников, передаёт РИА Новости.

Открыл мероприятие спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Отмечается, что в главный медиацентр прибыл спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Ранее в МИД России объяснили задержку открытия Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

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