В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога
Официальное открытие Конгресса сирийского национального диалога состоялось в Сочи после задержки, связанной с ожиданием участников, передаёт РИА Новости.
Открыл мероприятие спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Отмечается, что в главный медиацентр прибыл спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Ранее в МИД России объяснили задержку открытия Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.
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