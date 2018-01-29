США не будут участвовать в Конгрессе сирийского нацдиалога в качестве наблюдателя

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Глава пресс-службы американского посольства в Москве Мария Олсон заявила, что США не будут участвовать в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи в качестве наблюдателей.

«США не будут участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в качестве наблюдателя. Мы хотим отметить: Сирийский комитет по переговорам заявил, что не примет участия в конгрессе в Сочи. И США уважает решение СКП», — цитирует РИА Новости Олсон.

По её словам, «вектор общих усилий должен оставаться направленным на политический процесс под эгидой ООН в Женеве».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Москве обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней и региональной проблематики, в том числе и созыв Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью RT рассказал об участниках Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

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