Лаврентьев рассказал об участниках Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью RT рассказал об участниках Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

По его словам, на конгресс было разослано около 1,6 тыс. приглашений.

При этом он отметил, что, несмотря на отказ руководства сирийской объединённой оппозиции приехать в Сочи, ряд её представителей принимают участие в конгрессе в индивидуальном порядке.

«Мы всё-таки рассчитываем, что здравый смысл возобладает и руководство сирийской объединённой оппозиции примет решение прибыть на конгресс. Такая возможность не исключается, приглашения остаются на столе. Но уже сейчас часть из сирийской объединённой оппозиции на индивидуальной основе решила принять участие в конгрессе. Это касается и московской группы, которая туда входит, и каирской группы, и ряда представителей других групп, которые были избраны в объединённую оппозицию в Эр-Рияде», — заявил Лаврентьев.

Он также добавил, что курды будут представлены на конгрессе, приглашения им направлялись на индивидуальной основе.

Ранее Лаврентьев рассказал о целях Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.