Лаврентьев рассказал о целях Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в ходе интервью с RT рассказал о целях Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

«Конечно, будет предоставлена возможность делегатам выступить и изложить свою позицию — как они в реальности видят продвижение и установление мира в этой стране. Также одной из целей является отбор кандидатов для участия в работе комиссии по обсуждению Конституции. Это очень важно, потому что именно этот вопрос мы собираемся передать в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 для дальнейшей имплементации Стаффану де Мистуре», — сказал он.

По его словам, делегатам конгресса также будет предложено обсудить заключительное заявление и обращение к ООН и другим международным организациям по оказанию помощи Сирии.

Ранее Лаврентьев заявил, что Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи станет уникальной возможностью для оппозиции Сирии продемонстрировать свою политическую платформу и готовность к обсуждению ситуации в стране на фундаментальных условиях.