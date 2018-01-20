Россия ожидает присутствия США на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателя

Российская сторона ожидает присутствия Соединённых Штатов на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателя, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Отвечая на вопрос, повлияют ли на конгресс заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон не намерен выводить свои войска из Сирии, Лаврентьев отметил, что «американские войска не должны оставаться на территории суверенного государства без разрешения на то со стороны руководства этой страны».

«Поэтому я не думаю, что это может оказать негативное воздействие на конгресс, тем более мы ожидаем присутствия Соединённых Штатов как постоянного члена Совета Безопасности, представителя США на сочинском форуме в качестве наблюдателя», — заявил Лаврентьев.

Ранее президент Сирии Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым заявил, что победы Сирии и её союзников, в том числе России, над террористами способствуют мирному урегулированию.