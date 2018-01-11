Асад заявил, что победы Сирии и её союзников над террористами способствуют урегулированию

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым заявил, что победы Сирии и её союзников, в том числе России, над террористами способствуют мирному урегулированию.