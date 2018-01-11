Асад заявил, что победы Сирии и её союзников над террористами способствуют урегулированию
Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым заявил, что победы Сирии и её союзников, в том числе России, над террористами способствуют мирному урегулированию.
Как передаёт SANA, эти победы, по словам Асада, способствуют усилиям по поиску мирного урегулирования, которое восстановит стабильность в Сирии.
Ранее Асад заявил, что терроризм в Сирии ещё существует при поддержке Запада.
Также, как сообщало ФАН, в Минобороны России заявили, что обстановка в зонах деэскалации на сирийской территории в целом остаётся стабильной.
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