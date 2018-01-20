Лаврентьев назвал форум по Сирии в Сочи возможностью для сирийской оппозиции проявить себя

Короткая ссылка
Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет уникальной возможностью для сирийской оппозиции продемонстрировать своё существование и готовность к обсуждению политики на фундаментальных условиях, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«На сегодняшнем заседании мы очень подробно обсудили вопрос работы с сирийской оппозицией и убеждения их участия в данном форуме. Как нам представляется, это уникальная для них возможность продемонстрировать своё существование и свою готовность участвовать в обсуждении политического процесса на тех условиях, которые являются фундаментальными», — рассказал Лаврентьев по итогам встречи стран-гарантов по Сирии в Сочи.

Ранее Лаврентьев заявил, что российская сторона ожидает присутствия Соединённых Штатов на Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателя.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru