Лаврентьев назвал форум по Сирии в Сочи возможностью для сирийской оппозиции проявить себя

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет уникальной возможностью для сирийской оппозиции продемонстрировать своё существование и готовность к обсуждению политики на фундаментальных условиях, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«На сегодняшнем заседании мы очень подробно обсудили вопрос работы с сирийской оппозицией и убеждения их участия в данном форуме. Как нам представляется, это уникальная для них возможность продемонстрировать своё существование и свою готовность участвовать в обсуждении политического процесса на тех условиях, которые являются фундаментальными», — рассказал Лаврентьев по итогам встречи стран-гарантов по Сирии в Сочи.

Ранее Лаврентьев заявил, что российская сторона ожидает присутствия Соединённых Штатов на Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателя.