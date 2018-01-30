В МИД России объяснили задержку открытия Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Открытие Конгресса сирийского национального диалога в Сочи задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. Об этом заявил член оргкомитета, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин.

«Конгресс скоро начнётся. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей», — цитирует РИА Новости Кожина.

По его словам, «возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооружённой оппозиции, которая обусловила своё участие дополнительными требованиями».

«Сегодня утром министр иностранных дел Сергей Лавров провёл два телефонных разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, получив заверения в том, что данная проблема будет решена», — сказал Кожин.

Ранее глава пресс-службы американского посольства в Москве Мария Олсон заявила, что США не будут участвовать в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи в качестве наблюдателя.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью RT рассказал об участниках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.