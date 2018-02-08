«Истинная цель Вашингтона»: Минобороны России обвинило США в намерении захватить «экономические активы» в Сирии

Удар западной коалиции по проправительственным силам в Сирии в очередной раз демонстрирует намерение США захватить принадлежащие САР «экономические активы». Такое заявление сделали в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что попавшие под обстрел отряды народного ополчения проводили операцию против одной из «спящих ячеек» ИГ*. Незаконное военное присутствие американских военных в Сирии является вызовом мирному процессу в стране, заявили в МИД, отметив, что состояние нестабильности поддерживается во многом искусственно. Как Москва расценивает действия коалиции — в материале RT.

Американские военные намерены захватить в Сирии принадлежащие государству «экономические активы». Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что в среду, 7 февраля, одно из подразделений народного ополчения проправительственных сил проводило разведывательно-поисковые действия в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба. Целью было выявление и уничтожение «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство».

«При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из миномётов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолёты возглавляемой США международной коалиции. В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев», — говорится в заявлении Минобороны.

После переговоров российского командования с представителями коалиции американская сторона заявила, что «нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США».

Отмечается, что причиной инцидента стали разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев, которые не были согласованы с командованием российской оперативной группы. При этом российских военнослужащих в данном районе Дейр эз-Зора нет.

«Вместе с тем произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость» сообщила, что возглавляемая США коалиция открыла огонь по проправительственным войскам Сирии после того, как те совершили нападение на штаб Сирийских демократических сил. В коалиции утверждают, что атаковали народных ополченцев «для отражения акта агрессии в отношении партнёров».

В коалиции заявили о сосредоточенности на противостоянии боевикам «Исламского государства» в долине реки Евфрат, подчеркнув, что сохраняют «непреложное право действовать в целях самообороны».

Курдские бойцы (YPG) и военные США в Сирии

Reuters

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По данным источника CNN, атаку на позиции проправительственных сил осуществили порядка 500 военнослужащих при поддержке танков Т-54 и Т-72, а также миномётного огня. Жертвами нападения могли стать около 100 человек.

По словам собеседника CNN, коалиция подозревает проправительственные войска в попытке захвата нефтяных месторождений в Дейр эз-Зоре.

«Состояние нестабильности поддерживается искусственно»

Сложно понять, чего пытается добиться в Сирии возглавляемая США коалиция, заявил в беседе с RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Ситуация, которая сейчас складывается в рамках участия американских вооружённых сил в Сирии, достаточно сложная. Честно говоря, не очень понятно, чего они хотят добиться. Коалиция, которую возглавляют США, заявила, что нанесла удар по правительственным войскам Асада, поскольку подвергся атаке штаб Сирийских демократических сил... Но, с другой стороны, США всё время говорят, что борются против ИГ, таких организаций, как «Джабхат ан-Нусра»**, а также их подразделений. Возникает вопрос к американскому политическому истеблишменту, до каких пор они будут использовать двойные стандарты», — заметил эксперт.

По мнению генерал-майора армии США в отставке Пола Валлели, американские власти стремятся сместить Башара Асада и сформировать в Сирии новое правительство во главе с другим лидером.

«Россия же поддерживает Асада. Москва и Вашингтон могут решить эту проблему, если сядут за стол переговоров со всеми участниками сирийского конфликта. Это должны быть не только сторонники правительства Асада, но и остатки лучшей части Свободной сирийской армии, а также курды на севере и на востоке страны. Пока этого не произойдёт, конфликт будет продолжаться», — уверен Валлели.

Незаконное военное присутствие США в Сирии является серьёзным вызовом мирному процессу в стране и сохранению её единства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Серьёзным вызовом при движении к миру в Сирии и сохранению её единства, территориальной целостности остаётся незаконное вооружённое присутствие США», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Также по теме Удар по силам Асада: жертвами атаки возглавляемой США коалиции могли стать около 100 человек Международная коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии. В пресс-службе операции «Непоколебимая...

По её словам, наличие на юге страны созданной американцами в одностороннем порядке 55-километровой зоны вокруг военной базы в окрестностях Эт-Танфа используется остатками боевиков ИГ.

«Складывающаяся ситуация свидетельствует, по российским оценкам, о том, что состояние нестабильности в Сирии поддерживается во многом искусственно. Некоторые влиятельные внешние игроки явно не используют имеющиеся у них возможности для содействия политическому урегулированию в Сирии и окончательной ликвидации террористов», — подчеркнула официальный представитель Минобороны.

Инцидент с нападением на правительственные силы создаёт большие трудности в переговорном процессе, считает Гусев.

«После проведённого в Сочи Конгресса сирийского нацдиалога мы подошли к созданию новой Конституции Сирийской Арабской Республики. Но США делают всё, чтобы нивелировать результаты переговоров», — заключил эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.