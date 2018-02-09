В ООН прокомментировали атаку коалиции США на проправительственные силы в Сирии
«Мы призываем воздерживаться от любых военных действий (в отношении друг друга. — RT) в Сирии», — цитирует Хака РИА Новости.
8 февраля коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что военное присутствие США в Сирии является серьёзным вызовом мирному процессу.
В Пентагоне заявили, что заранее уведомили Россию об ударе по проправительственным силам Сирии.