В ООН прокомментировали атаку коалиции США на проправительственные силы в Сирии

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Все стороны, действующие в Сирии, должны воздержаться от военных действий между собой. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Мы призываем воздерживаться от любых военных действий (в отношении друг друга. — RT) в Сирии», — цитирует Хака РИА Новости.

8 февраля коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что военное присутствие США в Сирии является серьёзным вызовом мирному процессу.

В Пентагоне заявили, что заранее уведомили Россию об ударе по проправительственным силам Сирии.

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