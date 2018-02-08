В Пентагоне заявили, что заранее уведомили Россию об ударе по Сирии
По её словам, на протяжении недели коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим.
«Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою задачу», — сказала Уайт.
Она отметила, что связь с российскими военными поддерживалась как во время, так и после атаки.
Как подчеркнула Уайт, канал связи по предотвращению конфликтов в Сирии работает успешно, о чём свидетельствует тот факт, что Россия не атаковала силы коалиции в ответ на удар США.
Ранее МИД Сирии назвал атаку коалиции военным преступлением.
В ночь на 8 февраля коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии после того, как те, по её данным, совершили нападение на штаб Сирийских демократических сил (SDF).