В Пентагоне заявили, что заранее уведомили Россию об ударе по Сирии

Возглавляемая США международная коалиция заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По её словам, на протяжении недели коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим.

«Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою задачу», — сказала Уайт.

Она отметила, что связь с российскими военными поддерживалась как во время, так и после атаки.

Как подчеркнула Уайт, канал связи по предотвращению конфликтов в Сирии работает успешно, о чём свидетельствует тот факт, что Россия не атаковала силы коалиции в ответ на удар США.

Ранее МИД Сирии назвал атаку коалиции военным преступлением.

В ночь на 8 февраля коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии после того, как те, по её данным, совершили нападение на штаб Сирийских демократических сил (SDF).