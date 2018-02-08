МИД Сирии назвал атаку коалиции во главе с США военным преступлением 

Авиаудары международной коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам являются военным преступлением. Об этом говорится в послании МИД Сирии, направленном в Совет Безопасности и Генсеку ООН.

«Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма. Атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства её земли и народа», — приводит текст заявления SANA.

Ведомство призвало ООН осудить действия коалиции, привлечь её к ответственности и заставить остановить «преступления и агрессию, которые привели к гибели и ранению тысяч граждан».

Ранее сообщалось, что коалиция открыла огонь по проправительственным войскам Сирии в населённом пункте Сальхиях провинции Дейр эз-Зор.