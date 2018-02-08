МИД Сирии назвал атаку коалиции во главе с США военным преступлением
«Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма. Атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства её земли и народа», — приводит текст заявления SANA.
Ведомство призвало ООН осудить действия коалиции, привлечь её к ответственности и заставить остановить «преступления и агрессию, которые привели к гибели и ранению тысяч граждан».
Ранее сообщалось, что коалиция открыла огонь по проправительственным войскам Сирии в населённом пункте Сальхиях провинции Дейр эз-Зор.