В МИД России не исключили продления срока действия зон деэскалации в Сирии

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Срок действия зон деэскалации в Сирии может быть продлён, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Конечно, может. Жизнь будет подсказывать, как действовать дальше», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что Россия выступает за соблюдение договорённостей по зонам деэскалации и сохранение территориальной целостности САР.

«Но мы всегда подчёркиваем, что эта мера... чисто временная, с тем, чтобы создавать условия более благоприятные для политического урегулирования, которое должно в конечном счете обеспечить… выполнение резолюции 2254 (СБ ООН) и обеспечение суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии», — добавил Богданов.

В январе генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что обстановка в зонах деэскалации на сирийской территории в целом остаётся стабильной. 

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