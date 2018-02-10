Глава МИД Бельгии планирует встретиться с Лавровым 13 февраля
Отмечается, что визит Рейндерса в Россию продлится с 12 по 14 февраля.
«Он (Рейндерс. — RT) прибудет в Москву в понедельник и будет находиться здесь две ночи. На вторник, 13 февраля, запланирована встреча с Лавровым», — сообщил Режибо.
При этом он добавил, что министр планирует принять участие в заседании смешанной экономической комиссии Бельгия — Россия — Люксембург.
Ранее стало известно, что Лавров встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях мероприятий Совета Безопасности ООН.