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Глава МИД Бельгии планирует встретиться с Лавровым 13 февраля

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Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Бельгии в России Жана Артура Режибо.

Отмечается, что визит Рейндерса в Россию продлится с 12 по 14 февраля.

«Он (Рейндерс. — RT) прибудет в Москву в понедельник и будет находиться здесь две ночи. На вторник, 13 февраля, запланирована встреча с Лавровым», — сообщил Режибо.

При этом он добавил, что министр планирует принять участие в заседании смешанной экономической комиссии Бельгия — Россия — Люксембург.

Ранее стало известно, что Лавров встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях мероприятий Совета Безопасности ООН.

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