Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником.

Лавров подчеркнул, что российская внешнеполитическая служба сильна своими традициями, отметив, что в разное время многие известные политические деятели поочерёдно вносили свой вклад в развитие внешних связей.

При этом он добавил, что большинство государств рассматривают Россию как гаранта мировой стабильности и безопасности.

«Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения», — отметил глава МИД.

Лавров также заявил, что в настоящее время Россия наращивает конструктивное взаимодействие с иностранными партнёрами, пытаясь объединить усилия мирового сообщества в рамках борьбы с терроризмом.

В заключение министр пожелал российским дипломатам и их семьям здоровья и благополучия.

«От души желаю российским дипломатам, их родным и близким, нашим дорогим ветеранам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству», — подытожил он.

День дипломатического работника в России отмечается ежегодно 10 февраля.