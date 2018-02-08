Лавров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров 16—18 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Лавров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«16—18 февраля Сергей Лавров примет участие в очередном, 54-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам безопасности», — заявила Захарова.

Отмечается, что в ходе конференции планируется обсудить текущее состояние и перспективы евробезопасности, противодействие международному терроризму, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. 

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

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