Лавров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров 16—18 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«16—18 февраля Сергей Лавров примет участие в очередном, 54-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам безопасности», — заявила Захарова.

Отмечается, что в ходе конференции планируется обсудить текущее состояние и перспективы евробезопасности, противодействие международному терроризму, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.