Лавров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
- Reuters
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Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.
«16—18 февраля Сергей Лавров примет участие в очередном, 54-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам безопасности», — заявила Захарова.
Отмечается, что в ходе конференции планируется обсудить текущее состояние и перспективы евробезопасности, противодействие международному терроризму, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.