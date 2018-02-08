Лавров назвал попытки США превратить Россию в ведомое государство обречёнными на провал

Попытки США изолировать Россию и превратить её в ведомое государство обречены на провал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на торжественном вечере, посвящённом Дню дипломатического работника.

«Ситуация в мире не становится стабильнее. Исторический Запад, озабоченный утратой своего влияния, всеми силами пытается сохранить свою гегемонию и затруднить объективный процесс формирования нового полицентричного миропорядка, сдержать развитие новых мировых центров, включая Россию», — отметил министр.

По его словам, инициированная Вашингтоном антироссийская кампания стала «притчей во языцех» и приняла беспрецедентный размах.

«Её цель — опять попытаться превратить Россию в ведомое государство. Такие попытки обречены на провал. Изолировать Россию, заставить поступиться принципами, решать за наш счёт свои проблемы не получится», — подчеркнул Лавров.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.