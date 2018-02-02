Посольство Израиля в Польше сообщило о волне антисемитских атак

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Посольство Израиля в Польше заявило, что столкнулось с многочисленными антисемитскими атаками на фоне принятия в республике закона об Институте национальной памяти.

«В последние дни мы зафиксировали волну антисемитских атак. По всем возможным каналам к нам поступали антисемитские заявления и комментарии, многие из которых напрямую затронули посла Анну Азари. До сих пор мы воздерживались от реакции, но больше не можем молчать», — говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что комментарии антисемитского содержания постоянно появляются как в польском интернете, так и в средствах массовой информации.

«Мы надеемся, что более 30 лет работы многих великих людей, как в Польше, так и в Израиле, не пропадут даром, и мы сможем работать вместе в атмосфере диалога и взаимопонимания», — подчеркнули дипломаты.

Ранее польский парламент принял закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Израиля выступили категорически против решения польского сената.

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