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МИД КНДР: санкции против Пхеньяна стали петлёй на шее США

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Соединённые Штаты сами набрасывают себе петлю на шею, вводя санкции против Пхеньяна, поскольку рестрикции стимулируют усиление военной мощи КНДР.

С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел Северной Кореи Ким Ын Чхоль.

«Можно сказать, что для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции — это самый предпочтительный инструмент. Однако именно на Корейском полуострове санкции служат петлёй, надеваемой на шею США», — цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский дипломат подчеркнул, что каждая фабрикация США на площадке ООН новых резолюций о санкциях приводила к ещё более мощному ядерному испытанию КНДР, а сами жёсткие американские санкции действовали как катализатор и движущая сила, стимулировавшая рост государственной мощи страны.

Ранее поступила информация о проведении КНДР комплексных учений по нанесению ядерного контрудара.

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