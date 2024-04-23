ЦТАК: КНДР провела комплексные учения по нанесению ядерного контрудара
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что учениями руководил лидер государства Ким Чен Ын.
В манёврах была задействована система «Курок ядерного оружия» — система комплексного контроля над ядерным оружием.
В ходе учений военнослужащие поразили цель, расположенную на острове на расстоянии 352 км.
Ранее запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.