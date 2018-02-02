Израиль отложил визит чиновника из Польши из-за принятого Варшавой закона

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Израиль отменил визит в страну главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха в связи с принятым Варшавой законом об Институте национальной памяти.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

«На фоне принятия законопроекта польским сенатом Израиль попросил отложить запланированный визит главы Бюро национальной безопасности Польши», — отметили в ведомстве.

Ранее в МИД Израиля заявили, что выступают категорически против решения польского сената.

Как сообщалось, верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

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