Израиль отложил визит чиновника из Польши из-за принятого Варшавой закона
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
«На фоне принятия законопроекта польским сенатом Израиль попросил отложить запланированный визит главы Бюро национальной безопасности Польши», — отметили в ведомстве.
Ранее в МИД Израиля заявили, что выступают категорически против решения польского сената.
Как сообщалось, верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.