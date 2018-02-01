В МИД Израиля прокомментировали принятый в Польше закон об Институте национальной памяти
«Израиль выступает категорически против решения польского сената. Израиль со всей серьёзностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Ни один закон не сможет отменить существующие факты», — говорится в тексте сообщения.
Israel opposes categorically the Polish Senate decision. Israel views with utmost gravity any attempt to challenge historical truth. No law will change the facts. pic.twitter.com/hPNttS0SAz— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 1 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «глубоко обеспокоен» из-за принятия в Польше данного закона.