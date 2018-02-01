В МИД Израиля прокомментировали принятый в Польше закон об Институте национальной памяти

В Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали принятый ранее верхней палатой польского парламента закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Израиль выступает категорически против решения польского сената. Израиль со всей серьёзностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Ни один закон не сможет отменить существующие факты», — говорится в тексте сообщения.

Israel opposes categorically the Polish Senate decision. Israel views with utmost gravity any attempt to challenge historical truth. No law will change the facts. pic.twitter.com/hPNttS0SAz — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 1 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «глубоко обеспокоен» из-за принятия в Польше данного закона.