В МИД Израиля прокомментировали принятый в Польше закон об Институте национальной памяти

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В Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали принятый ранее верхней палатой польского парламента закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Израиль выступает категорически против решения польского сената. Израиль со всей серьёзностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Ни один закон не сможет отменить существующие факты», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «глубоко обеспокоен» из-за принятия в Польше данного закона.

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