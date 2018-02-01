На Украине заявили, что принятый Варшавой закон направлен на проживающих в Польше украинцев

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Новый польский закон об Институте национальной памяти, одобренный сенатом, направлен в первую очередь на украинцев, проживающих в этой стране. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

«Новый закон об Институте национальной памяти, одобренный вчера сенатом Польши, направлен в первую очередь на украинцев, которые проживают сейчас в этой стране», — написал он.

По словам Вятровича, «судя по тому, что на Украине этот закон позитивно воспринимают исключительно пророссийские силы, становится понятно, кого собираются поддерживать польские политики».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «глубоко обеспокоен» из-за принятия сенатом Польши закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов.

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