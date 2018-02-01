Порошенко прокомментировал принятый в Польше закон о пропаганде идеологии украинских националистов

Президент Украины Пётр Порошенко выразил обеспокоенность по поводу того, что сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Об этом сообщается на странице Порошенко в Twitter.

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует открытого разговора и диалога, а не запретов», — говорится в заявлении Порошенко.

По его словам, оценки, содержащиеся в решении, являются «абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми».

Он также заявил, что «ни одно политическое решение не может заменить историческую правду».

«Утверждённый законопроект не отвечает провозглашённым принципам стратегического партнёрства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу», — заявил украинский президент.

Ранее сообщалось, что сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и за высказывания, выставляющие поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Подробнее — в материале RT.