Порошенко прокомментировал принятый в Польше закон о пропаганде идеологии украинских националистов

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Президент Украины Пётр Порошенко выразил обеспокоенность по поводу того, что сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Об этом сообщается на странице Порошенко в Twitter.

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует открытого разговора и диалога, а не запретов», — говорится в заявлении Порошенко.

По его словам, оценки, содержащиеся в решении, являются «абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми».

Он также заявил, что «ни одно политическое решение не может заменить историческую правду».

«Утверждённый законопроект не отвечает провозглашённым принципам стратегического партнёрства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу», — заявил украинский президент.

Ранее сообщалось, что сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и за высказывания, выставляющие поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Подробнее — в материале RT.

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