Порошенко прокомментировал принятый в Польше закон о пропаганде идеологии украинских националистов
«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует открытого разговора и диалога, а не запретов», — говорится в заявлении Порошенко.
По его словам, оценки, содержащиеся в решении, являются «абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми».
Он также заявил, что «ни одно политическое решение не может заменить историческую правду».
«Утверждённый законопроект не отвечает провозглашённым принципам стратегического партнёрства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу», — заявил украинский президент.
1 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и за высказывания, выставляющие поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.
Подробнее — в материале RT.