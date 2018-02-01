«На защите исторической правды»: сенат Польши запретил пропаганду идеологии украинских националистов

Сенат Польши принял законопроект об уголовной ответственности за распространение информации об участии поляков в холокосте, которую власти страны считают неправдивой. Документ также предусматривает наказание за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание Волынской резни. В МИД Украины осудили данную инициативу, отметив, что украинцы во время Второй мировой войны «самоотверженно боролись за свободу своей Родины». Решение польского сената вызвало обеспокоенность и в США. В Госдепе предупредили, что документ может повлиять на отношения двух стран. Как в мире оценивают польский законопроект — в материале RT.

Верхняя палата польского парламента приняла законопроект об Институте национальной памяти Польши. Документ предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других сведений об участии поляков в холокосте, которые власти страны считают противоречащими исторической правде.

«Закон об Институте национальной памяти... вводит криминальные и гражданские правовые решения, позволяющие противодействовать фальсификации польской истории и предотвращать общественное использование и распространение таких терминов, как «польские лагеря смерти» или «польские концлагеря», которые противоречат исторической правде, подрывают доброе имя Польши и польской нации», — говорится в сообщении польского сената.

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Согласно документу, каждый, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершённых Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть оштрафован или лишён свободы на срок до трёх лет.

Такое же наказание предусматривается за пропаганду идеологии украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом, и за отрицание Волынской резни, устроенной ими в годы войны.

Отмечается, что меры должны применяться как к гражданам Польши, так и к иностранцам.

На сайте верхней палаты польского парламента сообщается, что закон был принят без поправок.

По информации польских СМИ, сенаторы не согласились заменять формулировку «преступления украинских националистов» словосочетанием «преступления бандеровских националистов».

«Односторонняя трактовка истории»

Голосование по законопроекту «О внесении изменений в закон об институте национальной памяти — комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов» прошло в нижней палате польского парламента 26 января.

В МИД Украины выступили с осуждением введения наказания за пропаганду украинского национализма. В Киеве заявили, что расценивают польский законопроект как очередную попытку «навязать одностороннюю трактовку исторических событий».

«Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха», — заявили в украинском дипведомстве.

В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что «трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться».

Реакция США

В США выразили обеспокоенность в связи с принятием законопроекта. По словам официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, документ может повлиять на отношения двух стран.

«Мы обеспокоены, что законопроект может подорвать свободу слова и академический дискурс...Мы также обеспокоены последствиями законопроекта, которые он в случае реализации будет иметь для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с Соединёнными Штатами и Израилем», — говорится в поступившем в РИА Новости письменном заявлении Науэрт.

Она отметила, что Вашингтон призывает Варшаву переоценить законопроект «в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и эффективного партнёрства» между сторонами.

Позиции Израиля и России

Ранее власти Израиля выразили несогласие с планами польского руководства ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал недопустимым отрицать холокост.

Reuters

«Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать холокост», — говорилось в заявлении главы израильского правительства.

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Российский президент Владимир Путин на мероприятии, приуроченном к Международному дню памяти жертв холокоста, также заявил о недопустимости отрицания холокоста.

«Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль. Мы тесно сотрудничаем в том числе в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны: отрицания холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией. Такие попытки необходимо решительно пресекать», — заявил глава государства на пресс-конференции в Еврейском музее и центре толерантности, где он побывал вместе с Нетаньяху.

«Единичные случаи подлости»

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что ни Польша, ни поляки не участвовали в холокосте.

«Не было никаких польских концентрационных лагерей — были лагеря на территории несуществовавшего польского государства, созданные Германией, гитлеровцами, которые на Польшу напали, это они создали концлагеря», — сказал он.

В то же время польский лидер признал, что имели место «случаи подлости».

«Были недостойные люди, которые продавали своих соседей, но это был не польский народ. Это были единичные случаи подлости», — добавил Дуда.

Он также заявил, что поляки имеют право защищать «историческую правду».





