Дуда заявил о праве поляков на защиту «собственной исторической правды»
По его словам, реакция Израиля была «импульсивной и негативной».
«Мы должны прежде всего спокойно выяснить этот вопрос. В то же время нам нельзя от этого отказаться. У нас есть право защищать собственную историческую правду», — заявил Дуда в эфире телеканала TVP Info, передаёт «Радио Польша».
Польский президент добавил, что в изменениях к закону есть положение, согласно которому ответственность не распространяется на людей, проводящих научные исследования или занимающихся художественной деятельностью.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против изменения закона в Польше, вводящего уголовную ответственность за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.