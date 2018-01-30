Дуда заявил о праве поляков на защиту «собственной исторической правды»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки имеют право защищать свою «историческую правду». Об этом он сказал, комментируя реакцию Израиля на изменение польского закона об Институте национальной памяти.

По его словам, реакция Израиля была «импульсивной и негативной».

«Мы должны прежде всего спокойно выяснить этот вопрос. В то же время нам нельзя от этого отказаться. У нас есть право защищать собственную историческую правду», — заявил Дуда в эфире телеканала TVP Info, передаёт «Радио Польша».

Польский президент добавил, что в изменениях к закону есть положение, согласно которому ответственность не распространяется на людей, проводящих научные исследования или занимающихся художественной деятельностью.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против изменения закона в Польше, вводящего уголовную ответственность за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.