«Такие попытки необходимо решительно пресекать»: Путин заявил о недопустимости отрицания холокоста

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры обсудили двусторонние отношения, сирийское урегулирование, а также посетили выставку, приуроченную к Международному дню памяти жертв холокоста. Экспозиция рассказывает о восстании в лагере Собибор. Российский лидер подчеркнул, что попытки отрицания холокоста и умаления решающего вклада СССР в победу над фашизмом необходимо решительно пресекать. Он также призвал мировую общественность не допустить искажения истории и усиления националистических настроений. О важности противостояния радикальным идеям и течениям говорил и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. В своём выступлении он отметил историческую роль СССР в борьбе с нацизмом. На мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности побывал корреспондент RT.

О памяти и умалении

В понедельник, 29 января, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В рамках встречи политики говорили об урегулировании ситуации в Сирии, обсуждали проблематику двусторонних отношений и побывали на выставке, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста, которая рассказывает о восстании в лагере смерти Собибор и его организаторе, советском офицере Александре Печерском.

По итогам мероприятия Путин почтил память жертв холокоста, а также отметил волю и мужество восставших узников Собибора. Он подчеркнул, что попытки отрицания холокоста и умаления решающего вклада СССР в победу над национал-социалистической Германией необходимо решительно пресекать.

«Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль. Мы тесно сотрудничаем, в том числе делим противодействие попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицание холокоста и умаление решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией. Такие попытки необходимо решительно пресекать», — заявил президент на пресс-конференции в Еврейском музее и центре толерантности.

Путин также выразил благодарность израильской стороне за решение установить в Иерусалиме монумент в честь подвига защитников и жителей блокадного Ленинграда. Российский лидер отметил, что это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран уничтожения и осквернения памятников советским войнам, отдавшим свои жизни за спасение Европы и мира от нацизма. Он призвал мировую общественность не допустить искажения истории и усиления националистических настроений.

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«Современные политики, религиозные и общественные деятели обязаны сделать все возможное, чтобы сейчас в XXI веке сохранить историческую память и не дать прорости сорнякам националистической идеологии. Какие бы формы она не принимала, антисемитизма, русофобии, любых других фобий, построенных на ненависти. Наш общий долг защитить от любых угроз ценности мира и гуманизма и самую главную ценность — человеческую жизнь», — заключил президент.

О роли в Победе

О важности противостояния радикальным идеям и течениям говорил и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. В своём выступлении он отметил вклад СССР в победе над нацизмом. По его словам, необходимо не только сохранить историю, но и сохранять справедливость по отношению к тем, кто погиб, чтобы остановить войну.

«Мы никогда не забываем ту роль, которую играла Советская армия в этой победе. И в этом музее, господин президент, мы видим правду. Мы вспоминаем сегодня наших братьев и сестер, которые были зверски убиты нацистами, и мы салютуем сегодня воинам Советской армии. Среди них сотни тысяч евреев, многие из которых неслучайно получили медали за тот героизм, который они проявили. И они вместе с другими воинами остановили нацистскую военную машину», — сказал он.

Нетаньяху также заявил, что выставка произвела на него большое впечатление. По его словам, восстание в Собиборе было «побегом против всяких шансов». Этот эпизод является ключевым в истории еврейского народа, считает политик.

Reuters

«Это восстание может больше, чем любой другой момент, символизировало глубокий перелом в истории еврейского народа. Из глубокой бездны, в которой мы находились, народа, который не мог защитить себя, мы превратились в сильное государство, которое умеет сражаться за себя, которое умеет защититься своими силами. Это переворот, перелом, подобного которому, может, нет в истории народов. Наша настойчивость, готовность воевать и защитить себя, это железная, стальная стена, которую невозможно прорвать. И она будет и дальше нас защищать», — заявил он.

Восстание в Собиборе

Лагерь смерти Собибор существовал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным, здесь было уничтожено около 170 тыс. евреев со всей Европы. Ранее говорилось об убийстве 250 тыс. человек.

Под руководством советского офицера Александра Печерского здесь 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний, которые когда-либо были организованы в лагерях смерти.

Неприсоединившиеся к восстанию и оставшиеся в лагере были убиты нацистами. Около 80 человек погибли при побеге. 170 сбежавших были пойманы и расстреляны немцами. Живыми до конца войны дошли по разным оценкам лишь 53 человека.

Внучка Печерского Наталья Ладыченко вспоминает, что после войны её дедушка делился воспоминаниями о тех страшных днях, проведённых в Собиборе. На мероприятие она специально приехала из Ростова. В этом городе до 1990 года, вплоть до самой смерти, прожил Александр Печерский. В 2017 году его посмертно наградили орденом Мужества.

«Общая масса людей, конечно, даже не знала о существовании этого лагеря, потому что лагерь был засекречен, он был создан исключительно для уничтожения евреев, и как только произошел массовый побег, по приказу немецкого командования он был стёрт с лица земли, потому что они надеялись, что об этом никто никогда не узнает, но остались люди, которые выжили, которые рассыпались по всей Европе, и те, кто выжил, рассказали своим родственникам, стали писать, находить друг друга. Так это всё поднялось. Дедушка был центром притяжения: ему писали письма со всего мира, приезжали люди, снимали документальные фильмы», — говорит она.

Reuters

По её словам, сейчас всячески необходимо рассказывать молодёжи о событиях, произошедших в этом лагере.

«Самое страшное — это потерять память. Будет повторяться весь тот кошмар, который был. Нужно, чтобы люди знали, как это происходило. Ведь прошло уже 75 лет, уже выросло и, может быть, даже умерло целое поколение, поэтому откуда молодежи об этом узнать, если об этом не писать, не говорить?», — замечает она.

На выставке «Собибор: победившие смерть» в Еврейском музее и центре толерантности также был показан фильм Константина Хабенского «Собибор», где он играет роль Печерского.