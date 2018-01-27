Нетаньяху выступил против запрета на высказывания о вине поляков в холокосте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против введения в Польше уголовной ответственности за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

«Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать холокост», — написал он в Facebook.

По словам Нетаньяху, он поручил израильскому послу в Варшаве донести эту позицию до польских властей.

Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти. Помимо прочего, он предусматривает наказание до трёх лет тюрьмы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая холокост.