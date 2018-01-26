СМИ: Польский сейм принял поправку о запрете бандеровской идеологии

Польский сейм принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений, совершённых украинскими националистами.

Как пишет Do Rzeczy, инициатором законопроекта стала партия Kukiz`15. Документ предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трёх лет за отрицание Волынской резни, преступлений, совершённых украинскими националистами, и одобрение «бандеровской идеологии».

Отмечается, что законопроект долгое время держали в замороженном состоянии, чтобы не портить отношений Варшавы и Киева перед визитом президента Польши Анджея Дуды на Украину.

UWAGA❗Sejm właśnie przegłosował nasz projekt ustawy zakazujący propagowania banderyzmu i podważania zbrodni ludobójstwa na Wołyniu dokonanej przez oddziały ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Dopięliśmy swego! Podajcie dalej! pic.twitter.com/VwmaCHQuhC — Kukiz'15 (@Kukiz15) 26 января 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявления польских политиков о массовом наплыве украинских беженцев в Польшу «полной чушью».