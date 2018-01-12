Климкин назвал «полной чушью» заявления о массовом наплыве беженцев с Украины в Польшу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявления польских политиков о массовом наплыве украинских беженцев в Польшу «полной чушью».

«Иногда они говорят об украинцах как о беженцах. Это, конечно, полная чушь. И это всем, конечно, понятно», — приводит ZIK слова Климкина.

Министр отметил, что украинская сторона дискутирует с поляками по этому вопросу.

«Есть очень чёткая цифра — сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьёзных цифрах о предоставлении убежища украинцам, которые массово пытаются просить об этом убежище и вообще могут считаться беженцами, некорректно», — добавил Климкин.

Ранее Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, повышают конкурентоспособность польской экономики.