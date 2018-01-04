Климкин заявил, что украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

«Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а больше 2 млн — визы, потратив несколько миллиардов евро. Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая того, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — написал он в своём Twitter.

Ранее в Польше рассказали, что украинцы больше всех получают официальных разрешений на работу в стране.

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