В Польше проверят фабрику, где украинцам выдали форму в цветах национального флага

В Польше омбудсмен Адам Бонар занялся проверкой информации о выдаче украинским работникам фабрики формы, отличающейся по цвету от формы польских сотрудников. Об этом сообщает газета Wyborzca.

По словам директора группы по трудовому праву и социальной защите в офисе омбудсмена Леслава Новацкого, уполномоченный по правам человека обратился в инспекцию труда с требованием провести проверку на фабрике.

Отмечается, что различия в цветовой гамме формы сотрудников можно рассматривать как дискриминацию по национальному признаку.

Ранее стало известно, что украинцев, приехавших работать на завод в польском посёлке Верухово, заставили носить униформу в цветах национального флага Украины.