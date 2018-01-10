В Польше проверят фабрику, где украинцам выдали форму в цветах национального флага

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В Польше омбудсмен Адам Бонар занялся проверкой информации о выдаче украинским работникам фабрики формы, отличающейся по цвету от формы польских сотрудников. Об этом сообщает газета Wyborzca.

По словам директора группы по трудовому праву и социальной защите в офисе омбудсмена Леслава Новацкого, уполномоченный по правам человека обратился в инспекцию труда с требованием провести проверку на фабрике. 

Отмечается, что различия в цветовой гамме формы сотрудников можно рассматривать как дискриминацию по национальному признаку.

Ранее стало известно, что украинцев, приехавших работать на завод в польском посёлке Верухово, заставили носить униформу в цветах национального флага Украины.

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