Приехавших в Польшу на заработки украинцев заставили носить униформу в цветах своего флага

Украинцев, приехавших работать на завод в польском посёлке Верухове, заставили носить выделяющуюся от остальных униформу, которая повторяет цвета национального флага Украины.

Об этом сообщает Warszawa Wyborcza.

Отмечается, что у работников разных отделов различается униформа, но якобы именно у сотрудников, являющихся гражданами Украины, одежда в синем и жёлтом цветах.

По мнению правозащитников, в частности, представителей ассоциации против расизма Never Again, данное разделение является проявлением сегрегации.

В компании же отметили, что отличающаяся форма нужна лишь для того, чтобы различать сотрудников, которые не говорят по-польски. При этом сочетание цветов оказалось случайным и никакого скрытого подтекста и намёка на флаг Украины при этом не было.

Ранее в Польше рассказали, что украинцы больше всех получают официальных разрешений на работу в стране.