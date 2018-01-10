Приехавших в Польшу на заработки украинцев заставили носить униформу в цветах своего флага
Об этом сообщает Warszawa Wyborcza.
Отмечается, что у работников разных отделов различается униформа, но якобы именно у сотрудников, являющихся гражданами Украины, одежда в синем и жёлтом цветах.
По мнению правозащитников, в частности, представителей ассоциации против расизма Never Again, данное разделение является проявлением сегрегации.
В компании же отметили, что отличающаяся форма нужна лишь для того, чтобы различать сотрудников, которые не говорят по-польски. При этом сочетание цветов оказалось случайным и никакого скрытого подтекста и намёка на флаг Украины при этом не было.
Ранее в Польше рассказали, что украинцы больше всех получают официальных разрешений на работу в стране.