«Заказ на популяризацию»: почему на Украине снимают фильмы о Петлюре и Бандере

В этом году на производство фильмов Киев выделил рекордную сумму — около $35,7 млн, что вдвое превышает изначально запланированный бюджет. Об этом RT заявил источник в украинском Минкульте. При этом он добавил, что Госкино Украины «поддерживает фильмы преимущественно националистического содержания» и «на эти цели государство денег не жалеет». Так, в 2018-м на экраны страны выйдет художественный фильм «Тайные дневники Симона Петлюры» и будет запущена в производство совместная польско-британско-украинская лента о голодоморе, а летом начнутся съёмки картины «Я — Бандера». О кинематографе, который «переосмысливает» историю — в материале RT.

Госзаказ по-украински

В этом году на широкий экран на Украине выйдет фильм «Тайные дневники Петлюры» о главе Украинской Народной Республики Симоне Петлюре. Анонсировал выпуск ленты вице-премьер страны Павел Розенко.

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«В этом году мы ожидаем и премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре. Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине. И так будет и в дальнейшем», — заявил он.

Напомним, что руководимые Петлюрой войска в годы Гражданской войны на Украине «прославились» регулярными еврейскими погромами. В 1926 году бывший глава УНР Симон Петлюра был застрелен в Париже Самуилом Шварцбундом за участие его армии в еврейских погромах. Суд присяжных впоследствии оправдал Шварцбунда. Сегодня Петлюра является весьма заметной фигурой в украинском пантеоне национальных героев. Недавно в Виннице ему поставили памятник.

Однако на Петлюре украинские кинематографисты решили не останавливаться. Летом 2018 года начнутся съёмки художественного фильма «Я — Бандера». Об этом на пресс-конференции 28 января рассказал режиссёр и автор сценария картины Дмитрий Мухарский. Лента должна выйти к 1 января 2019 года — 90-летию со дня рождения лидера экстремистской организации ОУН. Средства на съёмки намерена выделить украинская диаспора в Германии, также ведутся переговоры с диаспорой в США и Канаде.

«Это будет интересный художественный фильм о неординарной личности. В фильме, в частности, будет много музыки, потому что Бандера был очень музыкальным человеком», — заявил Дмитрий Мухарский.

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Неизвестно, расскажет ли автор картины всю правду о «музыкальном человеке» Степане Бандере, который был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА)*, сформированной в октябре 1942 года. Она воевала в основном на Западной Украине против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. УПА, в частности, обвиняют в этнических чистках, которые проходили в 1943 году на Волыни.

По мнению экспертов, выход фильма о Бандере может не только испортить репутацию Украины, но и привести к конфликту с Польшей. 26 января польский сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии» в стране. Документ также вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, личности Петлюры и Бандеры стали предметом информационной войны.

«И украинское государство сформулировало заказ на популяризацию своих «героев», — отметил Погребинский в беседе с RT.

«Государство денег не жалеет»

«Госкино не скрывает, что поддерживает преимущественно фильмы националистического содержания. На эти цели государство денег не жалеет», — рассказал источник RT в Министерстве культуры Украины.

В этом году на производство украинских фильмов выделена рекордная сумма — около 1 млрд гривен ($35,7 млн).

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«Изначально панировалось на эти цели направить около 500 млн гривен ($17,9 млн), но в проект государственного бюджета в последний момент были внесены поправки, и сумму увеличили вдвое», — говорит источник RT во фракции «Народный фронт».

В планах украинского Госкино — также создание исторического полотна о голодоморе. Это будет совместная польско-британско-украинская лента, представляющая украинскую версию трагических событий советского прошлого. Напомним, что в 1930-х годах голод, вызванный засухой и государственными кампаниями насильственной коллективизации и раскулачивания, затронул, помимо Украины, Белоруссию, Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь, Южный Урал.

Бюджет картины — 262,2 млн гривен ($9,2 млн), из которых 25,9 млн гривен ($0,9 млн) — поддержка Госкино. Съёмки начнутся в начале марта 2018 года.

«Мы продолжаем переосмысливать своё прошлое, преодолевать наследие тоталитаризма», — прокомментировал создание фильма о голодоморе председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Его заявление размещено на сайте Госкино.

На просмотре фильма «Киборги» в Днепре, Украина, 28 ноября 2017 года

globallookpress.com

© Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com

Полным ходом идёт «переосмысление» и современной истории независимой Украины. В этом году ожидается премьера фильма «Первая сотня» о погибших и расстрелянных снайперами на Майдане в 2014 году. Расследование этих событий, правда, так и не закончено, поэтому зрителям, видимо, будет представлена авторская версия произошедшего. Также выйдет лента «Черкассы», повествующая о том, как экипаж украинского морского тральщика целых три недели противостоял «российским оккупантам» в Крыму.

Эти ленты продолжили линию украинского Госкино. В прошлом году на широкие экраны вышел фильм «Киборги» о «защитниках Донецкого аэропорта». Он не оправдал ожиданий прокатчиков, не окупив даже половины затраченных на него средств. Также зрителям была представлена лента «Червоний» о командире УПА Даниле Червоном.

«Раскачивают политическую ситуацию»

Это общая стратегия украинского руководства, направленная на «построение анти-России на территории Украины», прокомментировал ситуацию в украинском кино директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Эта программа активно реализуется в последние четыре года», — отметил он в беседе с RT.

Однако, как считают эксперты, «националистическими фильмами» руководство Украины может добиться обратного эффекта.

«Подобные опусы раскачивают политическую ситуацию, но никак не сплачивают людей. Ленин говорил, что кино является важнейшим инструментом пропаганды. Но с тех пор ситуация поменялось, и кино не является инструментом пропаганды. Гораздо более сильное влияние оказывают интернет и телевидение, поэтому проект под названием «фильм о Бандере» не принесёт ничего, кроме шума и разговоров», — заявил в беседе с RT режиссёр Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн».

Однако пока официальный Киев намерен придерживаться избранного кинематографического курса. Так, 14 января президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ежегодно на широкий экран должно выходить не менее 120 лент. И упор будет сделан на «своих героях».

Однако в «свои» Киев недавно умудрился записать и советского режиссёра Сергея Параджанова. Его фильм «Тени забытых предков», снятый на киностудии им. А. Довженко в 1964 году, открыл 17 января 2018 года «Дни украинского кино» в Брюсселе.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).