На Украине проверят телеканал из-за показа фильмов «Д'Артаньян и три мушкетёра» и «Чародеи»

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Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания проведёт внеплановую проверку телеканала «Интер» из-за трансляции фильмов с российскими артистами, внесёнными в список угроз нацбезопасности.
На Украине проверят телеканал из-за показа фильмов «Д'Артаньян и три мушкетёра» и «Чародеи»
  • © Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

Согласно сообщению ведомства, основанием для проверки стало обращение СБУ и гражданина Н. Коврика.

Было установлено, что в эфире телеканала 12—15 января транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетёра» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесённое в перечень, является признаком нарушения требований абзаца 10 ч. 2 ст. 6 и п. «а» ч. 1 ст. 59 закона Украины «О телевидении и радиовещании», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине проверят каналы «Интер» и «СТБ» из-за трансляции в праздничные дни передач и фильмов с участием российских артистов, внесённых в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

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