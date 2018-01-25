На Украине проверят телеканал из-за показа фильмов «Д'Артаньян и три мушкетёра» и «Чародеи»

Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания проведёт внеплановую проверку телеканала «Интер» из-за трансляции фильмов с российскими артистами, внесёнными в список угроз нацбезопасности.

Согласно сообщению ведомства, основанием для проверки стало обращение СБУ и гражданина Н. Коврика.

Было установлено, что в эфире телеканала 12—15 января транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетёра» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесённое в перечень, является признаком нарушения требований абзаца 10 ч. 2 ст. 6 и п. «а» ч. 1 ст. 59 закона Украины «О телевидении и радиовещании», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине проверят каналы «Интер» и «СТБ» из-за трансляции в праздничные дни передач и фильмов с участием российских артистов, внесённых в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.