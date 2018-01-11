На Украине проверят два телеканала из-за показа «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалов «Интер» и «СТБ» из-за трансляции в праздничные дни передач и фильмов с участием российских артистов, внесённых в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

Как отмечается на сайте Нацсовета, телеканал «Интер» показывал фильмы «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В свою очередь, «СТБ» кроме перечисленных кинолент демонстрировал «Кавказскую пленницу» и «Любовь и голуби». В фильмах играют Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталья Варлей и Александр Михайлов, которые включены в украинский «чёрный список» артистов.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесённое в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, является признаком нарушения требований… закона Украины «О телевидении и радиовещании», — заявили в ведомстве.

Регулятор решил обратиться к телеканалам с требованием предоставить записи праздничных эфиров, после их анализа будут приняты соответствующие решения, добавили в пресс-службе.

В ноябре СБУ запретила въезд на Украину российскому актёру Фёдору Добронравову.