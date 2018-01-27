Бандера вне закона: как запрет украинского национализма в Польше может повлиять на отношения Киева и Варшавы

Польский Сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии» в стране. Документ также вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны. Законопроект был одобрен накануне намеченной на февраль 2018 года встречи нового польского министра иностранных дел с его украинским коллегой. В Киеве уже заявили, что запрет может негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Новый виток спора двух стран о трактовках исторических событий — в материале RT.

Наказание за отрицание

26 января 2018 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял в третьем чтении поправки в закон об учреждении Института национальной памяти. Среди одобренных изменений — запрет пропаганды идеологии украинского национализма и введение уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов.

«Поправки вводят положения, которые позволят начать уголовное судопроизводство за отрицание преступлений украинских националистов, в том числе преступлений тех украинских образований, которые сотрудничали с Третьим германским рейхом», — отмечает Radio Maria.

Как сообщает польская радиостанция, в законе содержится и определение таких преступлений. Это «действия, совершённые украинскими националистами в 1925—1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей».

Отмечается, что к этим действиям относятся участие украинских националистов в уничтожении евреев в годы Второй мировой и геноцид против граждан Второй польской республики в Волыни и Восточной Малопольше (Галичине).

В 2018 году в Польше будет отмечаться скорбная дата — годовщина Волынской резни, 55 лет со времён зверского уничтожения более ста тысяч граждан Польши украинскими националистами.

Фрагмент памятника жертвам Волынской резни в Польше

© Кадр: видео onet.pl

Как отмечает издание Do Rzeczy, наказывать сторонников бандеровщины будут штрафом или тюремным заключением на срок до трёх лет. Кроме того, аналогичное уголовное наказание вводится за использование оборота «польские лагеря смерти» по отношению к нацистским концлагерям, размещавшимся в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Польши.

Инициаторами антибандеровских поправок ещё год назад выступили депутаты националистической партии «Кукиз’15», возглавляемой известным в стране панк-рокером Павлом Кукизом. Однако долгое время законопроекту не давали ход. Издание Do Rzeczy отмечает, что голосование по законопроекту должно было состояться ещё в ноябре 2017 года, но его решено было отложить, чтобы не портить отношения с Украиной в преддверии визита в страну польского президента Анджея Дуды. Тогда националисты обвинили в затягивании голосования по законопроекту депутатов от правящей партии «Право и Справедливость».

26 января 2018 года за новые поправки в польское законодательство проголосовали не только националисты, но и фракция «Права и Справедливости» в полном составе, а также представители других политических сил и независимые депутаты.

«Жёстко и решительно»

«Несомненно, Польша в вопросе осуждения бандеровской идеологии настроена очень жёстко и решительно, и это настрой не только крайне правой партии «Кукиз’15», но и правящей партии, — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. — Очевидно, «Праву и Справедливости» было удобно, что этот законопроект подала не она, а «Кукиз’15», тем не менее особых расхождений между ними нет».

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев подчеркнул, что президент Дуда и лидер «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский пытались как-то сгладить острые углы, но не принять этот закон они не могли.

Участники протеста в Польше

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Ещё в феврале 2017 года Качиньский заявил, что «ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут». Позже в течение года вопросы исторической памяти неоднократно становились причинами резких заявлений как Киева, так и Варшавы.

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По словам Неменского, непримиримая политика Польши в отношении националистических основ идеологии нынешнего украинского государства связана с тем, что Киев, испортив отношения с Москвой, загнал себя в угол.

«Шантажировать Польшу тем, что она (Украина. — RT) развернётся к России, — не вариант, и теперь на Украину можно давить», — отметил эксперт.

Напомним, что ранее именно Польша выступала главным адвокатом Украины в ЕС.

«Для нас, «Кукиз’15», это очень счастливый день, потому что Сейм только что принял наш закон о криминализации бандеровщины», — прокомментировал принятие поправок депутат от «Кукиз’15» Томаш Рызковски во время пресс-конференции в польском парламенте.

По его мнению, этот закон «является важной вехой в нормализации отношений между Польшей и Украиной. В конце концов, польское государство заявило, что оно не терпит погромов».

«Польша настроена на то, чтобы «продавливать» на Украине вопросы исторической памяти, трактовки истории, но именно в этой сфере ныне действующей власти на Украине труднее всего уступать», — подчеркнул Олег Неменский.

По его словам, это связано с тем, что украинская власть боится реакции крайне правых националистических группировок, «контролирующих как улицу, так и политический дискурс».

Перспективы диалога

«Я ещё не видел текста закона, но кажется, что польские политики приостановили диалог историков Украины и Польши», — прокомментировал в своём Facebook поправки в польское законодательство директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Эксперты довольно скептически оценивают перспективы диалога относительно трактовок общей истории.

«Между двумя государствами идёт очень сложный переговорный процесс, но он, скорее всего, безнадёжен. В этом вопросе не сможет уступить ни Варшава, ни Киев», — отметил Неменский.

Фактически страны пытаются навязать друг другу свои трактовки истории как обязательные.

«Боюсь, в будущем украинцу, чтобы приехать в Польшу, нужно будет подписывать бумагу о согласии с польскими законами о трактовке истории, и наоборот», — подчеркнул политолог.

По мнению экспертов, после выхода нового законопроекта под вопросом может оказаться запланированная на февраль 2018 года встреча нового польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича с его украинским коллегой Павлом Климкиным. Как заявил Волобуев, польская сторона, пытаясь «сгладить углы» в заведомо неприемлемом для нынешнего Киева законе, «некстати дотянула с его принятием до встречи министров иностранных дел».

«Я думаю, что это, конечно, представляет опасность для польско-украинских отношений и может ослабить как позиции Польши на Украине, так и Украины в Польше», — отметил, в свою очередь, Неменский.

Подсластить пилюлю

«Вообще, может наступит очень серьёзное размежевание между Варшавой и Киевом, — заметил Вадим Волобуев. — Польша очень активно выступала за принятие Украины в Европейский союз и НАТО, теперь это тоже под вопросом».

С другой стороны, по мнению эксперта, вполне возможно, что, потакая сильным антибандеровским настроениям внутри Польши, действующая власть предпочтёт продолжить взаимодействие с Киевом на общей антироссийской платформе.

«Украина — это самый важный их союзник против России, другого такого союзника с таким стратегическим положением просто нет, — подчеркнул эксперт. — Поэтому подобные законы скорее для внутреннего пользования. А чтобы подсластить пилюлю Украине, они могут запросто выдвинуть какие-то внешнеполитические и военные предложения».

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26 января президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Россию «оставить Украину в покое», обвинив РФ в нарушении международного права в этой стране и в Грузии.

«То, что принимает Сейм, не обязательно должно отражаться на политике правительства, — отметил Волобуев. — Польские министры могут отговориться, что они не разделяют позиции своих депутатов, и всё останется как было».

Украинский ответ

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на принятые польским Сеймом поправки. В ведомстве отметили, что в Киеве «категорически не воспринимают очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий».

«Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Рассчитываем, что сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений», — говорится в сообщении МИД.

По мнению Вадима Волобуева, «украинцы будут очень сильно возмущаться» из-за запрета «бандеровской идеологии» в Польше, однако администрация Петра Порошенко не предпримет резких движений.

«Мы не можем дать адекватный ответ, поскольку это только усилит конфронтацию между странами. Не буду скрывать, у нас наблюдаются сложности во взаимоотношениях со всеми странами Восточной Европы, а особенно с Венгрией и Словакией, и каждый раз приходится идти на компромисс. Но очевидно, что в Польше ухудшается отношение к украинцам, которых там работает около 1 млн человек. Наладить отношения, вероятнее всего, не удастся. И мы сейчас раздумываем над тем, как действовать в текущей ситуации», — заявил источник RT в украинском МИД.

Между тем депутаты Верховной рады Украины более категоричны в своих оценках. Там действия Польши назвали «прямым конфликтом с гражданами Украины».

«Мы считаем, что нужно принимать адекватный ответ. Что это за нормы — уголовная ответственность за отрицание действий ОУН и УПА*? — прокомментировал новый польский закон источник RT в Блоке Петра Порошенко. — Это же прямой конфликт с гражданами Украины, которые относятся к ним по-другому. Зачем было принимать этот документ сейчас? Мы ожидаем реакции президента Петра Порошенко, после чего намерены действовать».

Некоторые украинские парламентарии уже подумывают об ответных мерах против Польши.

«На мой взгляд, наши коллеги из польского Сейма превысили свои полномочия. Я не понимаю логики происходящего. Польша привлекает украинцев на работу и тут же нагнетает истерию вокруг отношений между нашими странами. Мне кажется, украинский МИД должен дать адекватную оценку и отреагировать на этот скандальный закон. Если необходимо, мы готовы разработать и внести законопроект о санкциях против Польши», — говорит источник RT в партии «Народный фронт».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).