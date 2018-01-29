Дуда: польский народ не участвовал в холокосте

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки не участвовали в холокосте в годы Второй мировой войны.

«Не было ни одних польских концентрационных лагерей, были лагеря на территории несуществовавшего польского государства, созданные Германией, гитлеровцами, которые на Польшу напали, это они создали концлагеря», — приводит Rzeczpospolita слова Дуды.

Ранее польский сейм принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, который предусматривает до трёх лет тюрьмы за выражение «польские лагеря смерти» и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Также закон предполагает наказывать за пропаганду бандеровской идеологии.

С осуждением данного закона выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Отмечается, что Израиль рассматривает нормы закона как возможность ввести наказание за показания жертв холокоста.

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