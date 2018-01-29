Нетаньяху и Моравецкий начнут диалог по польскому закону об Институте национальной памяти

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в ходе телефонных переговоров достигли соглашения о начале диалога по принятому ранее нижней палатой польского парламента пакету поправок к закону об Институте национальной памяти. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что некоторые израильские политики рассматривают предпринятые Польшей меры как попытку переписать историю.

Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти.

Помимо прочего, он предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая холокост.

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