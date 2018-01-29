Нетаньяху и Моравецкий начнут диалог по польскому закону об Институте национальной памяти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в ходе телефонных переговоров достигли соглашения о начале диалога по принятому ранее нижней палатой польского парламента пакету поправок к закону об Институте национальной памяти. Об этом сообщает The Jerusalem Post.