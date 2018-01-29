Нетаньяху и Моравецкий начнут диалог по польскому закону об Институте национальной памяти
Отмечается, что некоторые израильские политики рассматривают предпринятые Польшей меры как попытку переписать историю.
#BREAKING: Netanyahu and Polish PM agree to open dialogue on contentious law https://t.co/XpeBygSHBDpic.twitter.com/Qs3b2X9Zg2— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 28 января 2018 г.
Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти.
Помимо прочего, он предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая холокост.